Нуланд: США могут сыграть вспомогательную роль в урегулировании в Донбассе

Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по Донбассу зашли в тупик. По её словам, Соединённые Штаты могут сыграть вспомогательную роль в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины.

С таким заявлением она выступила по видеосвязи на Киевском форуме безопасности.

«Если посмотреть на минские договорённости, то, как говорится, дьявол в деталях — там много чего не выполняется… Вы правы в том, что переговоры зашли в тупик... Мы верим, что США могут сыграть вспомогательную роль, как в 2014—2016 годах, когда мы заменили нормандский формат, работая параллельно с Киевом… Я думаю, что мы готовы это делать», — приводит слова Нуланд РИА Новости.

Замгоссекретаря добавила, что США не видят «альтернатив, кроме как начинать что-то делать, а не просто говорить о Минских соглашениях».

Как отмечал госсекретарь США Энтони Блинкен, возможность разрешить конфликт на Украине дипломатическим путём существует.