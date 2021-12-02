Байден призвал Конгресс передать Австралии информацию о ядерных силовых установках

Американский президент Джо Байден передал в Конгресс соглашение в рамках нового альянса в сфере безопасности AUKUS (Австралия, Великобритания и США) и порекомендовал одобрить передачу Австралии данных о военно-морских ядерных силовых установках. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Я одобрил соглашение, санкционировал его исполнение и призываю Конгресс положительным образом рассмотреть его», — приводит пресс-служба резюме Байдена. Он напомнил, что правительства стран альянса AUKUS начали 18-месячные консультации, нацеленные на нахождение наилучшего способа предоставления атомных подводных лодок для флота Австралия в кратчайшие сроки. Данное соглашение позволит трём сторонам общаться и обмениваться информацией о военно-морских ядерных силовых установках. Кроме того, оно даст разрешение на обмен закрытой информацией, что поспособствует проведению эффективных консультаций. Ранее в Пентагоне заявили, что США расширят военную инфраструктуру в Австралии, в частности, разместят истребительную и бомбардировочную авиацию на ротационной основе.