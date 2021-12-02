Байден призвал Конгресс передать Австралии информацию о ядерных силовых установках
«Я одобрил соглашение, санкционировал его исполнение и призываю Конгресс положительным образом рассмотреть его», — приводит пресс-служба резюме Байдена.
Он напомнил, что правительства стран альянса AUKUS начали 18-месячные консультации, нацеленные на нахождение наилучшего способа предоставления атомных подводных лодок для флота Австралия в кратчайшие сроки.
Данное соглашение позволит трём сторонам общаться и обмениваться информацией о военно-морских ядерных силовых установках.
Кроме того, оно даст разрешение на обмен закрытой информацией, что поспособствует проведению эффективных консультаций.
Ранее в Пентагоне заявили, что США расширят военную инфраструктуру в Австралии, в частности, разместят истребительную и бомбардировочную авиацию на ротационной основе.