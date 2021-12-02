Байден призвал Конгресс передать Австралии информацию о ядерных силовых установках

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Американский президент Джо Байден передал в Конгресс соглашение в рамках нового альянса в сфере безопасности AUKUS (Австралия, Великобритания и США) и порекомендовал одобрить передачу Австралии данных о военно-морских ядерных силовых установках. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Я одобрил соглашение, санкционировал его исполнение и призываю Конгресс положительным образом рассмотреть его», — приводит пресс-служба резюме Байдена.

Он напомнил, что правительства стран альянса AUKUS начали 18-месячные консультации, нацеленные на нахождение наилучшего способа предоставления атомных подводных лодок для флота Австралия в кратчайшие сроки.

Данное соглашение позволит трём сторонам общаться и обмениваться информацией о военно-морских ядерных силовых установках.

Кроме того, оно даст разрешение на обмен закрытой информацией, что поспособствует проведению эффективных консультаций.

Ранее в Пентагоне заявили, что США расширят военную инфраструктуру в Австралии, в частности, разместят истребительную и бомбардировочную авиацию на ротационной основе.

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