Врач Фаучи рассказал о сопротивляемости «омикрона» вакцинам
«Молекулярный профиль мутаций предполагает, что он может легче передаваться и может частично избегать той защиты, которую дают вакцины», — заявил Фаучи, отметив, что доподлинно это не известно.
В Соединённых Штатах рекомендуют гражданам не тянуть с бустерной прививкой от коронавируса до массового распространения нового варианта вируса.
«Если вы имеете право… сделайте бустер сейчас», — цитирует РИА Новости слова врача.
Ранее СМИ сообщили, что в США зафиксирован первый случай распространения штамма коронавируса «омикрон».
Позднее Фаучи рассказал подробности о первом выявленном в стране случае «омикрона».