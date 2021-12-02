Врач Фаучи рассказал о сопротивляемости «омикрона» вакцинам

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что новый вариант коронавируса «омикрон» легче передаётся и может сильнее сопротивляться действию вакцин.

«Молекулярный профиль мутаций предполагает, что он может легче передаваться и может частично избегать той защиты, которую дают вакцины», — заявил Фаучи, отметив, что доподлинно это не известно.

В Соединённых Штатах рекомендуют гражданам не тянуть с бустерной прививкой от коронавируса до массового распространения нового варианта вируса.

«Если вы имеете право… сделайте бустер сейчас», — цитирует РИА Новости слова врача.

Ранее СМИ сообщили, что в США зафиксирован первый случай распространения штамма коронавируса «омикрон».

Позднее Фаучи рассказал подробности о первом выявленном в стране случае «омикрона».