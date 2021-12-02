Врач Фаучи рассказал о сопротивляемости «омикрона» вакцинам

Короткая ссылка
Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что новый вариант коронавируса «омикрон» легче передаётся и может сильнее сопротивляться действию вакцин.

«Молекулярный профиль мутаций предполагает, что он может легче передаваться и может частично избегать той защиты, которую дают вакцины», — заявил Фаучи, отметив, что доподлинно это не известно.

В Соединённых Штатах рекомендуют гражданам не тянуть с бустерной прививкой от коронавируса до массового распространения нового варианта вируса.

«Если вы имеете право… сделайте бустер сейчас», — цитирует РИА Новости слова врача.

Ранее СМИ сообщили, что в США зафиксирован первый случай распространения штамма коронавируса «омикрон».

Позднее Фаучи рассказал подробности о первом выявленном в стране случае «омикрона».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить