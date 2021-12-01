Чавушоглу заявил, что развитие событий вокруг Украины вызывает у Турции озабоченность

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Развитие событий вокруг Украины вызывает у Турции озабоченность, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
Чавушоглу заявил, что развитие событий вокруг Украины вызывает у Турции озабоченность
  • AP

«Как упомянул Энтони, есть региональные вопросы — развитие событий в регионе, на Украине и вокруг неё, а также в некоторых других регионах, — являющиеся источником обеспокоенности для всех нас», — сказал Чавушоглу. Его слова приводит ТАСС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова выступить посредником на переговорах между Россией и Украиной для достижения мира в регионе.

В российском МИД после этого отметили, что ни о какой посреднической роли Турции в переговорах между Россией и Украиной по урегулированию внутриукраинского конфликта не может идти речь. Там напомнили, что конфликт в Донбассе произошёл между киевским режимом и Донецком и Луганском.

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