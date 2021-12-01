В ОП прокомментировали заявление Столтенберга о роли НАТО для Украины и Грузии

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что НАТО поспособствовало созданию военных возможностей Украины и Грузии, чтобы дать им возможность защищать себя.

«На мой взгляд, это ритуальное заявление, потому что абсолютно очевидно, что НАТО не готово к членству Украины и Грузии в организации. Однако нужно всячески показывать, что НАТО якобы готово защитить эти страны в случае чего», — считает Данюк.

Он добавил, что Столтенберг выступил как блестящий дипломат, показав, с одной стороны, лояльность Грузии и Украине, а с другой — «направив сигнал западным элитам, что, конечно, на Западе никто в реальности не думает воевать с Россией из-за Украины и Грузии».

«И мне кажется, это заявление является отрезвляющим холодным душем для Киева и Тбилиси», — заключил собеседник RT.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО поспособствовало созданию военных возможностей Украины и Грузии, чтобы дать им возможность защищать себя.