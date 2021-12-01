В ОП прокомментировали заявление Столтенберга о роли НАТО для Украины и Грузии

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что НАТО поспособствовало созданию военных возможностей Украины и Грузии, чтобы дать им возможность защищать себя.
В ОП прокомментировали заявление Столтенберга о роли НАТО для Украины и Грузии
  • AP

«На мой взгляд, это ритуальное заявление, потому что абсолютно очевидно, что НАТО не готово к членству Украины и Грузии в организации. Однако нужно всячески показывать, что НАТО якобы готово защитить эти страны в случае чего», — считает Данюк.

Он добавил, что Столтенберг выступил как блестящий дипломат, показав, с одной стороны, лояльность Грузии и Украине, а с другой — «направив сигнал западным элитам, что, конечно, на Западе никто в реальности не думает воевать с Россией из-за Украины и Грузии».

«И мне кажется, это заявление является отрезвляющим холодным душем для Киева и Тбилиси», — заключил собеседник RT.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО поспособствовало созданию военных возможностей Украины и Грузии, чтобы дать им возможность защищать себя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить