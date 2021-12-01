Столтенберг отметил роль НАТО в способности Украины и Грузии защитить себя
- Reuters
Он отметил, что Украина и Грузия — близкие партнёры альянса.
«Мы уже усилили их возможности защищать себя, совместно проводя учения, обеспечивая морскую поддержку и обмен информацией», — заявил Столтенберг.
Генсек напомнил о важности реформ в Грузии и на Украине, чтобы «укрепить силу закона и демократии», а также бороться с коррупцией.
5 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что вступление Грузии и Украины в НАТО «не случится завтра».