В НАТО заявили о необходимости избежать эскалации на границе Украины и России
- AP
Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи глав МИД, проходившей в Риге.
Он рассказал, что была обсуждена ситуация в районе восточной границы Украины.
По его словам, «надо сохранять бдительность и избегать эскалации».
«Министры чётко дали понять, что любое будущее вторжение или агрессия по отношению к Украине будет иметь высокую цену, экономические и политические последствия для России», — цитирует РИА Новости Столтенберга.
Ранее президент России Владимир Путин предложил начать предметные переговоры по достижению юридических гарантий нерасширения НАТО на восток.
Также Путин отметил, что если Россия и Украина будут искренне стремиться наладить отношения, то «никаких угроз никто не будет испытывать».