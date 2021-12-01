В НАТО заявили о необходимости избежать эскалации на границе Украины и России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД стран Североатлантического альянса высказались о необходимости избежать эскалации на границе России и Украины.

Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи глав МИД, проходившей в Риге.

Он рассказал, что была обсуждена ситуация в районе восточной границы Украины.

По его словам, «надо сохранять бдительность и избегать эскалации».

«Министры чётко дали понять, что любое будущее вторжение или агрессия по отношению к Украине будет иметь высокую цену, экономические и политические последствия для России», — цитирует РИА Новости Столтенберга.

Ранее президент России Владимир Путин предложил начать предметные переговоры по достижению юридических гарантий нерасширения НАТО на восток.

Также Путин отметил, что если Россия и Украина будут искренне стремиться наладить отношения, то «никаких угроз никто не будет испытывать».