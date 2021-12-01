В Российском фонде мира назвали неадекватными слова главы МИД Британии о России

Первый заместитель председателя правления международного общественного фонда «Российский фонд мира» Елена Сутормина прокомментировала в беседе с RT заявление главы МИД Великобритании Элизабет Трасс о намерении противостоять России.

«Это абсолютно неадекватное высказывание, не соответствующее дипломату высокого уровня. Уже было множество опровержений о том, что Россия не увеличивает своё военное присутствие на границе. Россия всегда выступала за мирное урегулирование данного вопроса, и со стороны Украины как раз идёт противодействие Минским соглашениям», — подчеркнула Сутормина.

При этом она добавила, что продолжение санкционной политики в отношении России ни к чему не приведёт.

Ранее Трасс заявила о намерении противостоять России.

По её словам, «мы не можем и не будем смотреть в другую сторону, пока Россия увеличивает военный контингент у границ с Украиной».

Российский президент Владимир Путин рассказал, что если Россия и Украина будут искренне стремиться наладить отношения, то «никаких угроз никто не будет испытывать». Так он ответил на вопрос о «возможном вводе российских войск на Украину».