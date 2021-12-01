В Кремле допустили обсуждение Украины в ходе предстоящего разговора Путина и Эрдогана
- AP
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Если эта тематика будет затрагиваться и подниматься президентом Турецкой Республики, то да», — сказал Песков в ответ на вопрос, планируется ли в ходе готовящегося телефонного разговора лидеров обсудить украинскую тематику.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова выступить посредником на переговорах между Россией и Украиной для достижения мира в регионе.
На Украине заявили, что приветствуют заявление Эрдогана о готовности выступить посредником.
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно обсуждал с Эрдоганом вопросы стабилизации ситуации в регионе.