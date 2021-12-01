В Кремле допустили обсуждение Украины в ходе предстоящего разговора Путина и Эрдогана

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Президент России Владимир Путин обсудит с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на юго-востоке Украины, если тот поднимет данную тему в телефонном разговоре.
В Кремле допустили обсуждение Украины в ходе предстоящего разговора Путина и Эрдогана
  • AP

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Если эта тематика будет затрагиваться и подниматься президентом Турецкой Республики, то да», — сказал Песков в ответ на вопрос, планируется ли в ходе готовящегося телефонного разговора лидеров обсудить украинскую тематику.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова выступить посредником на переговорах между Россией и Украиной для достижения мира в регионе.

На Украине заявили, что приветствуют заявление Эрдогана о готовности выступить посредником.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно обсуждал с Эрдоганом вопросы стабилизации ситуации в регионе.

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