В Кремле допустили обсуждение Украины в ходе предстоящего разговора Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин обсудит с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на юго-востоке Украины, если тот поднимет данную тему в телефонном разговоре.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Если эта тематика будет затрагиваться и подниматься президентом Турецкой Республики, то да», — сказал Песков в ответ на вопрос, планируется ли в ходе готовящегося телефонного разговора лидеров обсудить украинскую тематику.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова выступить посредником на переговорах между Россией и Украиной для достижения мира в регионе.

На Украине заявили, что приветствуют заявление Эрдогана о готовности выступить посредником.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно обсуждал с Эрдоганом вопросы стабилизации ситуации в регионе.