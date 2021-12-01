МИД России пригрозил высылкой американским дипломатам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что к 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трёх лет.

«Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом. К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве свыше трёх лет», — заявила Захарова.

Она отметила, что это не выбор России, а навязанная со стороны Вашингтона Москве игра.

По её словам, до 1 июля 2022 года, если США не откажутся от трёхлетнего правила и не пойдут на компромисс, то дополнительно «уедут работники в общем количестве, соразмерном объявленной Госдепартаментом цифре россиян».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американская сторона искажает факты относительно требования к российским дипломатам покинуть страну и фактически речь идёт о выдворении.

Отмечалось, что консультации Москвы и Вашингтона по проблематике функционирования дипломатических миссий продвигаются непросто, продолжение переговоров запланировано на декабрь.