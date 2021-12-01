МИД России пригрозил высылкой американским дипломатам

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что к 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трёх лет.
МИД России пригрозил высылкой американским дипломатам
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом. К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве свыше трёх лет», — заявила Захарова.

Она отметила, что это не выбор России, а навязанная со стороны Вашингтона Москве игра.

По её словам, до 1 июля 2022 года, если США не откажутся от трёхлетнего правила и не пойдут на компромисс, то дополнительно «уедут работники в общем количестве, соразмерном объявленной Госдепартаментом цифре россиян».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американская сторона искажает факты относительно требования к российским дипломатам покинуть страну и фактически речь идёт о выдворении.

Отмечалось, что консультации Москвы и Вашингтона по проблематике функционирования дипломатических миссий продвигаются непросто, продолжение переговоров запланировано на декабрь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить