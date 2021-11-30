Антонов: США де-факто выдворяют российских дипломатов
«Американская сторона пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность, преднамеренно искажая факты. Нам приписывают то, что не имеет отношения к реальности. Дело обстоит с точностью до наоборот», — говорится в заявлении Антонова на странице российского посольства в США в Facebook.
Он отметил, что Госдеп в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трёхлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и российских генеральных консульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне.
По его словам, российской стороне объявили, что в случае отказа выполнить требование о высылке 55 дипломатов, они будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий.
«Таким образом, речь идет о фактическом выдворении», — добавил посол.
Ранее стало известно, что консультации Москвы и Вашингтона по проблематике функционирования дипломатических миссий продвигаются непросто, продолжение переговоров запланировано на декабрь.