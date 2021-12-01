В Бразилии выявили первые случаи нового штамма коронавируса «омикрон»

В Минздраве бразильского города Сан-Паулу объявили об обнаружении двух случаев нового варианта коронавируса «омикрон».

«Муниципальный департамент здравоохранения... наблюдает на дому бразильскую пару, у которой был выявлен вариант коронавируса «омикрон», — передаёт РИА Новости.

Пара прибыла в Бразилию с визитом из ЮАР, где проживает постоянно.

Уточняется, что супруги болеют бессимптомно и находятся в изоляции.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».