В Бразилии выявили первые случаи нового штамма коронавируса «омикрон»
«Муниципальный департамент здравоохранения... наблюдает на дому бразильскую пару, у которой был выявлен вариант коронавируса «омикрон», — передаёт РИА Новости.
Пара прибыла в Бразилию с визитом из ЮАР, где проживает постоянно.
Уточняется, что супруги болеют бессимптомно и находятся в изоляции.
25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».