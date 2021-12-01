Талибы заверили, что не станут использовать Афганистан для угрозы другим странам
«Талибы подтвердили своё обязательство не допустить, чтобы территория Афганистана использовалась кем-либо для угрозы какой-либо стране», — сказано в заявлении.
В свою очередь, американская делегация подчеркнула важность выполнения талибами своего публичного обязательства не позволять никому создавать угрозу для какой-либо страны с территории Афганистана, безопасного прохода для граждан США и афганцев, защиты прав всех граждан Афганистана, включая женщин, девочек и представителей меньшинств.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил о неопределённых отношениях США с членами движения «Талибан»* в Афганистане. По его мнению, на данный момент трудно предположить, каким будет взаимодействие Вашингтона с афганским правительством в будущем.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.