Талибы заверили, что не станут использовать Афганистан для угрозы другим странам

Представители движения «Талибан»* на консультациях с дипломатами Соединённых Штатов в Дохе заявили, что территория Афганистана не будет использоваться для создания угроз другим странам. Об этом сообщается в заявлении главы пресс-службы Госдепа США Неда Прайса.

«Талибы подтвердили своё обязательство не допустить, чтобы территория Афганистана использовалась кем-либо для угрозы какой-либо стране», — сказано в заявлении.

В свою очередь, американская делегация подчеркнула важность выполнения талибами своего публичного обязательства не позволять никому создавать угрозу для какой-либо страны с территории Афганистана, безопасного прохода для граждан США и афганцев, защиты прав всех граждан Афганистана, включая женщин, девочек и представителей меньшинств.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил о неопределённых отношениях США с членами движения «Талибан»* в Афганистане. По его мнению, на данный момент трудно предположить, каким будет взаимодействие Вашингтона с афганским правительством в будущем.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.