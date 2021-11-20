Глава Пентагона назвал неопределёнными отношения США с талибами в Афганистане

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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о неопределённых отношениях США с членами движения «Талибан»* в Афганистане. По его мнению, на данный момент трудно предположить, каким будет взаимодействие Вашингтона с афганским правительством в будущем.
Глава Пентагона назвал неопределёнными отношения США с талибами в Афганистане
  • РИА Новости

«Пока что трудно спрогнозировать то, как будут развиваться наши отношения с любым будущим правительством Афганистана. Наши контакты пока что остаются неопределёнными», — приводит ТАСС его слова на конференции в Бахрейне.

Остин отметил, что американская сторона считает приоритетом эвакуацию пожелавших покинуть Афганистан граждан США.

Ранее глава Пентагона заявил, что США обладают «реальной силой» на ближневосточном театре, Вашингтон при необходимости готов наращивать военное присутствие в регионе.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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