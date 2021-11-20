Пентагон готов нарастить присутствие на Ближнем Востоке при необходимости

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США обладают «реальной силой» на ближневосточном театре, Пентагон готов наращивать военное присутствие в регионе, заявил глава американского Минобороны Ллойд Остин во время конференции в Бахрейне.
Пентагон готов нарастить присутствие на Ближнем Востоке при необходимости
  • © REUTERS / Al Drago

«Мы обладаем очень реальной силой на этом театре. Мы можем и будем её поддерживать. Если будет нужно, мы перебросим дополнительные силы и сделаем это быстро», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что США отдают приоритет дипломатии и рассматривают военную силу как средство поддержки.

Как ранее сообщил заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ, администрация Джо Байдена не планирует сворачивать американское военное присутствие на Ближнем Востоке.

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