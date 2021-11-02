В Госдепе заявили, что США сохранят военное присутствие на Ближнем Востоке

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Администрация Джо Байдена не планирует сворачивать американское военное присутствие на Ближнем Востоке, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ.
В Госдепе заявили, что США сохранят военное присутствие на Ближнем Востоке
  • AP

«Должен подчеркнуть, просто в силу того, что недавно на эту тему было столько дезинформации: наше партнёрство в сфере безопасности будет сохраняться. Наше регулярное военное присутствие в регионе обеспечивается на протяжении более чем 70 лет. И эта фундаментальная реальность не изменится», —  приводит его слова ТАСС.

Худ добавил, что у США в регионе небольшое число боеспособных войск, которые «подготавливают и инструктируют партнёров».

В апреле американский посол в Багдаде Мэтью Туллер заявил, что Соединённые Штаты не планируют увеличивать численность своего военного контингента в Ираке.

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