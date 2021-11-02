В Госдепе заявили, что США сохранят военное присутствие на Ближнем Востоке

Администрация Джо Байдена не планирует сворачивать американское военное присутствие на Ближнем Востоке, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ.

«Должен подчеркнуть, просто в силу того, что недавно на эту тему было столько дезинформации: наше партнёрство в сфере безопасности будет сохраняться. Наше регулярное военное присутствие в регионе обеспечивается на протяжении более чем 70 лет. И эта фундаментальная реальность не изменится», — приводит его слова ТАСС.

Худ добавил, что у США в регионе небольшое число боеспособных войск, которые «подготавливают и инструктируют партнёров».

В апреле американский посол в Багдаде Мэтью Туллер заявил, что Соединённые Штаты не планируют увеличивать численность своего военного контингента в Ираке.