Псаки: Россия и США поддерживают связь на высоком уровне

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Россия и США поддерживают связь на высоком уровне, однако в настоящее время американская сторона не может объявить о каких-либо предстоящих контактах президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Как пишет ТАСС, журналист попросил Псаки прокомментировать сообщения The Washington Post о том, что помощники Байдена готовятся к его виртуальной встрече с Путиным в декабре.

«Мне на данный момент нечего анонсировать или прогнозировать... Очевидно, что в продолжение саммита, состоявшегося этим летом, мы поддерживаем контакты с российскими коллегами на высоком уровне», — сказала пресс-секретарь.

Ранее в Кремле назвали повестку возможной встречи Путина и Байдена.

Предполагается, что стороны обсудят Украину и действия НАТО у российских границ.

В свою очередь, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что у обеих сторон есть понимание необходимости контактов между президентами США и России.

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