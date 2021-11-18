Песков назвал повестку возможной встречи Путина и Байдена
- AP
«Естественно, Украина, много споров вокруг Украины», — заявил Песков в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о повестке двусторонних переговоров лидеров России и США.
Также Песков добавил, что ещё одной темой встречи также станут действия стран НАТО у границ России.
Ранее он допустил возможность контактов Путина и Байдена до нового года.
По его словам, конкретные сроки встречи пока не утверждены.
В свою очередь, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что у обеих сторон есть понимание необходимости контактов между президентами США и России.