Песков назвал повестку возможной встречи Путина и Байдена

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин и президент США Джо Байден обсудят темы Украины и НАТО в рамках возможных переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков назвал повестку возможной встречи Путина и Байдена
  • AP

«Естественно, Украина, много споров вокруг Украины», — заявил Песков в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о повестке двусторонних переговоров лидеров России и США.

Также Песков добавил, что ещё одной темой встречи также станут действия стран НАТО у границ России.

Ранее он допустил возможность контактов Путина и Байдена до нового года.

По его словам, конкретные сроки встречи пока не утверждены.

В свою очередь, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что у обеих сторон есть понимание необходимости контактов между президентами США и России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить