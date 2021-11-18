Песков назвал повестку возможной встречи Путина и Байдена

Российский лидер Владимир Путин и президент США Джо Байден обсудят темы Украины и НАТО в рамках возможных переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Естественно, Украина, много споров вокруг Украины», — заявил Песков в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о повестке двусторонних переговоров лидеров России и США.

Также Песков добавил, что ещё одной темой встречи также станут действия стран НАТО у границ России.

Ранее он допустил возможность контактов Путина и Байдена до нового года.

По его словам, конкретные сроки встречи пока не утверждены.

В свою очередь, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что у обеих сторон есть понимание необходимости контактов между президентами США и России.