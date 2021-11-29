В Госдепе не считают предстоящий отъезд российских дипломатов карательной мерой

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Предстоящий отъезд российских дипломатов из США нельзя рассматривать как их высылку. Об этом заявила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер.
В Госдепе не считают предстоящий отъезд российских дипломатов карательной мерой
  • © AP Photo / J. Scott Applewhite

«Мы не считаем, что это высылка. Это не карательная мера. Россия была заранее уведомлена об этом», — цитирует её ТАСС.

Власти Соединённых Штатов предъявляют российским дипломатам требования, аналогичные тем, какие Россия предъявляет американским, заключила она.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее сообщил, что 27 российских дипломатов покинут США 30 января.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва обязательно ответит на этот шаг.

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