В Госдепе не считают предстоящий отъезд российских дипломатов карательной мерой
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«Мы не считаем, что это высылка. Это не карательная мера. Россия была заранее уведомлена об этом», — цитирует её ТАСС.
Власти Соединённых Штатов предъявляют российским дипломатам требования, аналогичные тем, какие Россия предъявляет американским, заключила она.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее сообщил, что 27 российских дипломатов покинут США 30 января.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва обязательно ответит на этот шаг.