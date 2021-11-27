Антонов: 27 российских дипломатов покинут США 30 января

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27 российских дипломатов покинут США 30 января. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов: 27 российских дипломатов покинут США 30 января
  • РИА Новости

«Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет 27 человек с семьями, а 30 июня уедет аналогичное количество отсюда», — заявил Антонов в эфире YouTube-канала «Соловье Live».

Ранее Антонов заявлял, что американская сторона затягивает продление виз или разрешений на въезд в США примерно для 100 российских дипломатов.

Также официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что в отношениях России и США остаются сложности, в том числе визовая проблема, однако переговоры идут и есть положительные моменты.

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