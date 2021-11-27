Антонов: 27 российских дипломатов покинут США 30 января
- РИА Новости
«Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет 27 человек с семьями, а 30 июня уедет аналогичное количество отсюда», — заявил Антонов в эфире YouTube-канала «Соловье Live».
Ранее Антонов заявлял, что американская сторона затягивает продление виз или разрешений на въезд в США примерно для 100 российских дипломатов.
Также официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что в отношениях России и США остаются сложности, в том числе визовая проблема, однако переговоры идут и есть положительные моменты.