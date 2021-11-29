Рябков: Москва ответит на высылку 27 российских дипломатов из США
- AP
Он отметил, что российская сторона уже предупредила Вашингтон о вынужденных ответных мерах. При этом Рябков подчеркнул, что в Москве не желают этого, но «не могут не отвечать в таком жанре».
«Их предупредили, что во избежание дальнейшего сокращения персонала они должны остановиться», — приводит его слова Интерфакс.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее сообщил, что 27 российских дипломатов покинут США 30 января.
Он также обратил внимание на то, что американская сторона затягивает продление виз или разрешений на въезд в США примерно для 100 российских дипломатов.