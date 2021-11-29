Рябков: Москва ответит на высылку 27 российских дипломатов из США

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва обязательно ответит на высылку 27 российских дипломатов из США, запланированную на 30 января 2022 года.

Он отметил, что российская сторона уже предупредила Вашингтон о вынужденных ответных мерах. При этом Рябков подчеркнул, что в Москве не желают этого, но «не могут не отвечать в таком жанре».

«Их предупредили, что во избежание дальнейшего сокращения персонала они должны остановиться», — приводит его слова Интерфакс.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее сообщил, что 27 российских дипломатов покинут США 30 января.

Он также обратил внимание на то, что американская сторона затягивает продление виз или разрешений на въезд в США примерно для 100 российских дипломатов.