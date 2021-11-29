Рябков: Москва ответит на высылку 27 российских дипломатов из США

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва обязательно ответит на высылку 27 российских дипломатов из США, запланированную на 30 января 2022 года.
Рябков: Москва ответит на высылку 27 российских дипломатов из США
  • AP

Он отметил, что российская сторона уже предупредила Вашингтон о вынужденных ответных мерах. При этом Рябков подчеркнул, что в Москве не желают этого, но «не могут не отвечать в таком жанре».

«Их предупредили, что во избежание дальнейшего сокращения персонала они должны остановиться», — приводит его слова Интерфакс.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее сообщил, что 27 российских дипломатов покинут США 30 января.

Он также обратил внимание на то, что американская сторона затягивает продление виз или разрешений на въезд в США примерно для 100 российских дипломатов.

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