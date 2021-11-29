В МИД России рассказали о рабочей поездке Богданова в Иран

В МИД России сообщили, что спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов «был принят вице-президентом Исламской Республики Иран (ИРИ) Мохсеном Резаи и имел встречу с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир Абдоллахианом».

Отмечается, что «в ходе состоявшихся обстоятельных бесед был обсуждён комплекс вопросов дальнейшего развития традиционно дружественных отношений с упором на углубление политического диалога, поддержание и впредь плотной внешнеполитической координации между Москвой и Тегераном по международной и региональной проблематике, представляющей взаимный интерес».

«Был проведён также доверительный обмен мнениями по складывающейся актуальной ближневосточной повестке, включая обстановку в зоне Персидского залива, ситуацию в Сирии, Ираке, Йемене, Ливане, Ливии и на палестинских территориях. При этом была подчёркнута необходимость консолидации усилий мирового сообщества в целях содействия обеспечению стабильности и добрососедства на всём пространстве Ближнего Востока в соответствии с фундаментальными принципами Устава ООН», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Богданов и спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен провели телефонный разговор.