МИД России призвал ЕС объективно изучить положение дел на Украине

Россия призывает Европейский союз воздержаться от шагов и заявлений, наносящих ущерб процессу мирного политического урегулирования на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Её слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Призываем Евросоюз... объективно изучить положение дел на Украине и воздерживаться от шагов и заявлений в ущерб процессу мирного политического урегулирования этого внутриукраинского конфликта при посредничестве России, Германии, Франции, а также ОБСЕ», — заявила Захарова.

Она также подчеркнула, что ЕС не единожды проявлял «политическую ангажированность и предвзятость» по вопросу выполнения минских договорённостей.

Ранее Евросоюз призвал Россию отменить указ о поддержке ряда районов Донбасса.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT посоветовал Евросоюзу «сосредоточить своё внимание на исполнении Минских соглашений».