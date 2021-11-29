МИД России призвал ЕС объективно изучить положение дел на Украине

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Россия призывает Европейский союз воздержаться от шагов и заявлений, наносящих ущерб процессу мирного политического урегулирования на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России призвал ЕС объективно изучить положение дел на Украине
  • © МИД РФ

Её слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Призываем Евросоюз... объективно изучить положение дел на Украине и воздерживаться от шагов и заявлений в ущерб процессу мирного политического урегулирования этого внутриукраинского конфликта при посредничестве России, Германии, Франции, а также ОБСЕ», — заявила Захарова.

Она также подчеркнула, что ЕС не единожды проявлял «политическую ангажированность и предвзятость» по вопросу выполнения минских договорённостей.

Ранее Евросоюз призвал Россию отменить указ о поддержке ряда районов Донбасса.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT посоветовал Евросоюзу «сосредоточить своё внимание на исполнении Минских соглашений».

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