В Госдуме отреагировали на призыв ЕС отменить указ Путина о помощи Донбассу

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал призыв Евросоюза к России отменить указ о поддержке ряда районов Донбасса.
В Госдуме отреагировали на призыв ЕС отменить указ Путина о помощи Донбассу
  • AP

«К сожалению, Минские соглашения не исполняются. И не исполняются они Киевом. И Донецк, и Луганск готовы к исполнению этих договорённостей, но Киев их игнорирует. В этой непростой ситуации экономическое положение на этой территории складывается непростое. Спрашивается, что мешает и запрещает нам поддерживать экономические отношения с приграничными странами? Мы торгуем с Украиной, мы торгуем со всеми странами СНГ. И что мешает нам приобретать продукцию республик, которые находятся в изоляции? Мы не собираемся перекрывать воду, мы не перерезаем электрические провода, мы не перекрываем железную дорогу. Мы даём возможность людям жить и существовать», — сказал Чепа.

Депутат также посоветовал Евросоюзу «сосредоточить своё внимание на исполнении Минских соглашений».

«Здесь позиция ЕС, а в первую очередь — Германии и Франции, играет огромную роль. Вот где должны быть сосредоточены все усилия», — заключил собеседник RT.

Ранее Евросоюз выразил сожаление в связи с подписанным президентом России Владимиром Путиным указом о поддержке Донбасса и призвал отменить это решение.

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