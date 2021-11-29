Глава МИД Эстонии: санкции ЕС против Белоруссии планируется принять 2 декабря

Новый пакет санкций Евросоюза в отношении Белоруссии должен вступить в силу 2 декабря, сообщила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс.

«Подготовка пятого пакета санкций в отношении Беларуси близится к завершению, и его планируется принять на этой неделе. Планируется, что это будет 2 декабря», — сказала министр ERR.

Ранее американский спецпредставитель по Белоруссии Джули Фишер заявила, что США и Европейский союз намерены ввести новые санкции в отношении Белоруссии.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отмечал, что интеграция страны в ЕАЭС позволяет практически свести к нулю эффект от западных санкций.