Грушко прокомментировал отношения России и НАТО
- Reuters
«Фактор, который влияет на качество отношений России и НАТО, — это деградация инструментов контроля над вооружениям», — цитирует его ТАСС.
Грушко подчеркнул, что ряд международных договоров о вооружениях «пал под ударами США».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса обсуждать с Россией «чувствительные вопросы».
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия стран НАТО в целом и США в частности по «военному освоению» Украины ведут к эскалации ситуации в Донбассе.