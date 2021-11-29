Грушко прокомментировал отношения России и НАТО

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Деградация инструментов контроля над вооружениями влияет на отношения России с НАТО. Такое мнение выразил замглавы МИД России Александр Грушко в ходе выступления в дискуссионном клубе «Валдай».
Грушко прокомментировал отношения России и НАТО
  • Reuters

«Фактор, который влияет на качество отношений России и НАТО, — это деградация инструментов контроля над вооружениям», — цитирует его ТАСС.

Грушко подчеркнул, что ряд международных договоров о вооружениях «пал под ударами США».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса обсуждать с Россией «чувствительные вопросы».

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия стран НАТО в целом и США в частности по «военному освоению» Украины ведут к эскалации ситуации в Донбассе.

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