В Польше вводят ограничения из-за нового штамма коронавируса «омикрон»

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Глава Минздрава Польши Адам Недзельский сообщил, что прибывающие из семи стран Африки туристы должны будут пройти двухнедельный карантин из-за ситуации со штаммом коронавируса «омикрон».
В Польше вводят ограничения из-за нового штамма коронавируса «омикрон»
  • Reuters

«В связи с появлением новой мутации мы приготовили срочный пакет ограничений. Мы вводим запрет на полёты из семи стран Африки», — приводит РИА Новости его слова.

Отмечается, что в Польше на данный момент не выявлено заболевших новым вариантом коронавируса. 

Ранее Минздрав Украины сообщил, что прибывающие из ряда стран с юга Африки туристы должны будут пройти двухнедельный карантин из-за ситуации с новым штаммом коронавируса «омикрон».

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