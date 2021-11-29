В Польше вводят ограничения из-за нового штамма коронавируса «омикрон»

Глава Минздрава Польши Адам Недзельский сообщил, что прибывающие из семи стран Африки туристы должны будут пройти двухнедельный карантин из-за ситуации со штаммом коронавируса «омикрон».

«В связи с появлением новой мутации мы приготовили срочный пакет ограничений. Мы вводим запрет на полёты из семи стран Африки», — приводит РИА Новости его слова.

Отмечается, что в Польше на данный момент не выявлено заболевших новым вариантом коронавируса.

Ранее Минздрав Украины сообщил, что прибывающие из ряда стран с юга Африки туристы должны будут пройти двухнедельный карантин из-за ситуации с новым штаммом коронавируса «омикрон».