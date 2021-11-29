В МИД Британии заявили о намерении не допустить появления у Ирана ядерного оружия

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Власти Великобритании могут использовать любые ресурсы с целью не допустить появления ядерного оружия у Ирана. Об этом заявила министр иностранных дел Соединённого Королевства Элизабет Трасс.
В МИД Британии заявили о намерении не допустить появления у Ирана ядерного оружия
  • Reuters

«Мы полностью привержены цели не допустить разработки Ираном ядерного оружия. Мы рассматриваем все возможности», — приводит её слова ТАСС.

Трасс также выразила надежду, что Иран присоединится к переговорам по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Ранее Трасс и глава МИД Израиля Яир Лапид заявили, что страны будут прилагать совместные усилия, направленные на противостояние развитию ядерной программы Ирана.

По мнению главы Центрального командования ВС США Кеннета Маккензи, Иран «очень близок» к возможности создания ядерного оружия.

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