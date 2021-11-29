Британия и Израиль заявили о совместном противостоянии развитию ядерной программы Ирана
«Мы будем работать день и ночь, чтобы иранский режим никогда не стал ядерной державой», — приводит Интерфакс текст статьи.
В материале говорится, что таким образом стороны представляют свой новый «меморандум о взаимопонимании».
Подписание соглашения намечено на 29 ноября.
Ранее российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что Москва вступает в новый раунд переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Великобритания, Германия и Франция выразили уверенность в возвращении к исполнению условий для соблюдения всех договорённостей СВПД и очередному присоединению Соединённых Штатов к сделке.