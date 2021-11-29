Британия и Израиль заявили о совместном противостоянии развитию ядерной программы Ирана

Главы МИД Великобритании Лиз Трасс и Израиля Яир Лапид заявили, что будут прилагать совместные усилия, направленные на противостояние развитию ядерной программы Ирана. Об этом сообщается в статье министров двух государств, опубликованной изданием The Telegraph.

«Мы будем работать день и ночь, чтобы иранский режим никогда не стал ядерной державой», — приводит Интерфакс текст статьи.

В материале говорится, что таким образом стороны представляют свой новый «меморандум о взаимопонимании».

Подписание соглашения намечено на 29 ноября.

Ранее российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что Москва вступает в новый раунд переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Великобритания, Германия и Франция выразили уверенность в возвращении к исполнению условий для соблюдения всех договорённостей СВПД и очередному присоединению Соединённых Штатов к сделке.