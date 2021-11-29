The Sun: союз России и Китая может стать «катастрофой» для стран Запада
«Сотрудничество между Китаем и Россией и объединяющая их общая обеспокоенность действиями Запада — перспектива действительно ужасающая», — сказала она.
Специалист также предупредила Соединённые Штаты о возможности потерять своё положение на мировой арене.
К тому же в статье говорится, что Москва и Пекин усиливают сотрудничество на фоне американских учений у границ России.
«Если Россия и Китай... объединятся, то захотят приструнить США по нескольким направлениям», — подытожила Соукинс.
Ранее министры обороны России и Китая Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ договорились об активизации совместных стратегических военных учений и патрулирований