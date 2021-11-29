The Sun: союз России и Китая может стать «катастрофой» для стран Запада

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Научный сотрудник Общества Генри Джексона и эксперт по России Изабель Соукинс заявила изданию The Sun, что сотрудничество России и Китая может обернуться катастрофическими последствиями для США и Европы.

«Сотрудничество между Китаем и Россией и объединяющая их общая обеспокоенность действиями Запада — перспектива действительно ужасающая», — сказала она.

Специалист также предупредила Соединённые Штаты о возможности потерять своё положение на мировой арене.

К тому же в статье говорится, что Москва и Пекин усиливают сотрудничество на фоне американских учений у границ России. 

«Если Россия и Китай... объединятся, то захотят приструнить США по нескольким направлениям», — подытожила Соукинс.

Ранее министры обороны России и Китая Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ договорились об активизации совместных стратегических военных учений и патрулирований

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