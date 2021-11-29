Мадуро счёл делегацию Евросоюза на выборах в Венесуэле «шпионской»

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Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что члены миссии Евросоюза на местных выборах не были наблюдателями, а шпионили за социальной, экономической и политической жизнью республики.

«Шпионская делегация ЕС не нашла элементов для критики избирательной системы… Это не были международные наблюдатели, они шпионили за социальной, экономической и политической жизнью», — передаёт РИА Новости заявление Мадуро.

По его мнению, власти страны впервые за более чем 20 лет сталкиваются с такой активностью со стороны международных наблюдателей.

Как пишет РИА Новости, по результатам голосования альянс партий «Большой патриотический полюс», который возглавляет PSUV, выиграл 18 губернаторских кресел. Ещё два достались «Столу демократического единства» MUD, одно — другой оппозиционной партии.

Член Центризбиркома России Александр Курдюмов, прибывший в страну в составе делегации для работы наблюдателем, заявил, что местные выборы организованы на хорошем уровне.

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