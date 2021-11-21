Российский наблюдатель назвал хорошей организацию выборов в Венесуэле
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- РИА Новости
«Организация выборов хорошая. Всё под контролем: присутствуют полиция, военные. Граждане идут на выборы», — приводит РИА Новости слова Курдюмова.
Он также отметил, что голосование на избирательных участках началось вовремя.
Ранее стало известно о прибытии российской делегации ЦИК, возглавляемой Александром Курдюмовым, в Венесуэлу для работы на местных выборах.
21 ноября в Венесуэле проходят региональные и муниципальные выборы, в ходе которых гражданам предстоит определить глав исполнительной власти и членов заксобраний.