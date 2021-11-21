Российский наблюдатель назвал хорошей организацию выборов в Венесуэле

Местные выборы в Венесуэле организованы на хорошем уровне. Такое мнение высказал член Центризбиркома России Александр Курдюмов, прибывший в страну в составе делегации для работы наблюдателем.

«Организация выборов хорошая. Всё под контролем: присутствуют полиция, военные. Граждане идут на выборы», — приводит РИА Новости слова Курдюмова.

Он также отметил, что голосование на избирательных участках началось вовремя.

Ранее стало известно о прибытии российской делегации ЦИК, возглавляемой Александром Курдюмовым, в Венесуэлу для работы на местных выборах.

21 ноября в Венесуэле проходят региональные и муниципальные выборы, в ходе которых гражданам предстоит определить глав исполнительной власти и членов заксобраний.