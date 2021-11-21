Российские наблюдатели прибыли в Венесуэлу на выборы

Короткая ссылка
Российская делегация ЦИК, возглавляемая Александром Курдюмовым, прибыла в Венесуэлу для работы на местных выборах, заявил посол России в республике Сергей Мелик-Багдасаров.

По его словам, российские наблюдатели прибыли в Каракас в 15:15 мск в субботу, 20 ноября. В аэропорту вместе с послом их встретила замминистра иностранных дел по делам Европы Даниэла Родригес.

«21 ноября рано утром по венесуэльскому времени, ориентировочно в полдень по Москве, в соответствии с программой Национального избирательного совета Венесуэлы наблюдатели из ЦИК России стартуют к открытию избирательных участков», — сказал Мелик-Багдасаров в комментарии ТАСС.

За время прибытия российской делегации дипломаты пообщались с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, главой МИД Феликсом Пласенсией, представителями депутатского корпуса и коллегами-наблюдателями из других стран.

Региональные и муниципальные выборы, в ходе которых гражданам предстоит определить глав исполнительной власти и членов заксобраний, пройдут в Венесуэле 21 ноября.

Президент республики Николас Мадуро, обращаясь к наблюдателям из ЕС, призвал их уважать принципы права — по его словам, народ страны желает мирных и спокойных выборов.

Миссия ЕС прибыла в Венесуэлу для наблюдения за выборами впервые за 15 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить