Российские наблюдатели прибыли в Венесуэлу на выборы

Российская делегация ЦИК, возглавляемая Александром Курдюмовым, прибыла в Венесуэлу для работы на местных выборах, заявил посол России в республике Сергей Мелик-Багдасаров.

По его словам, российские наблюдатели прибыли в Каракас в 15:15 мск в субботу, 20 ноября. В аэропорту вместе с послом их встретила замминистра иностранных дел по делам Европы Даниэла Родригес.

«21 ноября рано утром по венесуэльскому времени, ориентировочно в полдень по Москве, в соответствии с программой Национального избирательного совета Венесуэлы наблюдатели из ЦИК России стартуют к открытию избирательных участков», — сказал Мелик-Багдасаров в комментарии ТАСС.

За время прибытия российской делегации дипломаты пообщались с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, главой МИД Феликсом Пласенсией, представителями депутатского корпуса и коллегами-наблюдателями из других стран.

Региональные и муниципальные выборы, в ходе которых гражданам предстоит определить глав исполнительной власти и членов заксобраний, пройдут в Венесуэле 21 ноября.

Президент республики Николас Мадуро, обращаясь к наблюдателям из ЕС, призвал их уважать принципы права — по его словам, народ страны желает мирных и спокойных выборов.

Миссия ЕС прибыла в Венесуэлу для наблюдения за выборами впервые за 15 лет.