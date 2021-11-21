Мадуро обратился к наблюдателям от ЕС на выборах в Венесуэле

Наблюдатели от ЕС на региональных выборах в Венесуэле, которые состоятся 21 ноября, должны уважать принципы права, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро.

«Может ли международный наблюдатель в какой-либо стране вынести вердикт о законности национального и суверенного процесса страны? Нет, пусть спустится с облаков комиссия ЕС и уважает национальные принципы законности Венесуэлы», — цитирует РИА Новости Мадуро.

По его словам, народ страны желает мирных и спокойных выборов.

Миссия ЕС прибыла в Венесуэлу для наблюдения за выборами впервые за 15 лет.

Ранее Николас Мадуро заявил, что заработавшая в стране новая диверсифицированная экономическая модель обеспечит независимость от нефтяных доходов.