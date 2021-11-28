Песков рассказал подробности подготовки переговоров Путина и Байдена
- AP
«По-прежнему дата не определена. Мы надеемся, что до конца года общение сможет состояться. Но точной даты пока нет», — цитирует Пескова РИА Новости.
Пресс-секретарь отметил, что встреча лидеров России и США может пройти в режиме видеоконференции.
Ранее в Кремле назвали повестку возможной встречи Путина и Байдена.
Предполагается, что стороны обсудят Украину и действия НАТО у российских границ.
В свою очередь, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что у обеих сторон есть понимание необходимости контактов между президентами США и России.