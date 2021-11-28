Песков рассказал подробности подготовки переговоров Путина и Байдена

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о ходе организации переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом.
Песков рассказал подробности подготовки переговоров Путина и Байдена
  • AP

«По-прежнему дата не определена. Мы надеемся, что до конца года общение сможет состояться. Но точной даты пока нет», — цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь отметил, что встреча лидеров России и США может пройти в режиме видеоконференции.

Ранее в Кремле назвали повестку возможной встречи Путина и Байдена.

Предполагается, что стороны обсудят Украину и действия НАТО у российских границ.

В свою очередь, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что у обеих сторон есть понимание необходимости контактов между президентами США и России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить