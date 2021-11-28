В Венгрии рассказали об изменениях в миграционной политике Европы

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя ситуацию относительно изменения миграционной политики в Европе, назвал её большим лицемерием.

Он напомнил, что в учредительном документе нового коалиционного правительства Германии активно поддерживается миграция.

«Вы знаете, всё это большое лицемерие. Возможно, есть какие-то общие вещи, которые, как кажется, звучат иначе по сравнению с тем, что говорилось с 2015, но суть европейской миграционной политики, к сожалению, осталась неизменной», — сказал министр в интервью RT.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее предложил врио канцлера ФРГ Ангеле Меркель механизм по разрешению миграционного кризиса.

Согласно договорённостям, Меркель должна была вести переговоры с Евросоюзом, в том числе по организации гумкоридора в ФРГ. Минск готов был взять на себя обязательства по содействию в возвращении остальных 5 тыс. мигрантов на родину.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт назвал неприемлемым предложение открыть гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев с белорусско-польской границы.