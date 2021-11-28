Российский дипломат указал на потенциальные проблемы из-за саммита США

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил об угрозе подрыва ООН и появления новых разногласий и проблем на фоне организовываемого США саммита за демократию.

Комментируя инициативу проведения соответствующего мероприятия американской стороной, он назвал её достойной сожаления.

«...может подорвать ООН и вызвать новые разногласия и проблемы. История учит нас, что, когда одни страны снисходительно относятся к другим и пытаются наставлять их, ничего хорошего из этого не выходит», — написал Полянский в своём аккаунте в Twitter.

США пригласили на саммит за демократию, который пройдёт в декабре, 110 стран. 

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что это мероприятие станет движением в сторону раскола мирового сообщества на своих и чужих. 

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