Власти Марокко ужесточили правила въезда в страну для детей

Все прибывающие на территорию Марокко дети в возрасте от 6 до 11 лет обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минздрава королевства.

В документе также отмечается, что граждане старше 12 лет, прибывающие из стран группы А, где фиксируется улучшение эпидситуации, должны иметь при себе сертификат о прохождении полного курса вакцинации.

Лица старше 12 лет из стран группы Б, где ситуация с COVID-19 ухудшается, должны предоставить документ, подтверждающий наличие прививки и отрицательный результат ПЦР-теста не старше 48 часов.

Дети до 6 лет освобождаются от особых условий въезда в Марокко.

Ранее власти Великобритании ужесточили правила въезда на территорию Соединённого Королевства в связи с распространением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

В соответствии с нововведениями, по прибытию в Британию всем, включая привитых от COVID-19, необходимо сделать ПЦР-тест и самоизолироваться до получения отрицательного результата.