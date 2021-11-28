Антонов рассказал об отношениях Москвы и Вашингтона

Короткая ссылка
Позитив в российско-американских отношениях есть, однако пока нет перехода количества контактов между странами в качество, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Позитив некоторый, конечно же, есть, позитив контактов. Эти контакты становятся регулярными», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Вместе с этим, по словам дипломата, нет перехода количества контактов в качественные показатели.

«В действительности нас по-прежнему воспринимают противниками. Атмосфера отравлена русофобией», — пояснил Антонов.

Он также сообщил, что 27 российских дипломатов покинут США 30 января. 

Ранее посол России в США заявлял, что американская сторона затягивает продление виз или разрешений на въезд в США примерно для 100 российских дипломатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить