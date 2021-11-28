Антонов рассказал об отношениях Москвы и Вашингтона

Позитив в российско-американских отношениях есть, однако пока нет перехода количества контактов между странами в качество, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Позитив некоторый, конечно же, есть, позитив контактов. Эти контакты становятся регулярными», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Вместе с этим, по словам дипломата, нет перехода количества контактов в качественные показатели.

«В действительности нас по-прежнему воспринимают противниками. Атмосфера отравлена русофобией», — пояснил Антонов.

Он также сообщил, что 27 российских дипломатов покинут США 30 января.

Ранее посол России в США заявлял, что американская сторона затягивает продление виз или разрешений на въезд в США примерно для 100 российских дипломатов.