Джонсон высказался о ситуации со штаммом коронавируса «омикрон»

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался о ситуации с новым штаммом коронавируса «омикрон».
Джонсон высказался о ситуации со штаммом коронавируса «омикрон»
  • AP
  • © Hollie Adams

«Подчёркиваю, что, как это всегда бывает с новым штаммом, есть много вещей, которых мы не можем знать на столь ранней стадии, но наши ученые узнают всё больше с каждым часом. И действительно, похоже, что «омикрон» распространяется очень быстро и может распространяться между людьми, которые дважды вакцинированы», — цитирует РИА Новости Джонсона.

Ранее сообщалось, что Великобритания с 26 ноября временно отменила авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини из-за обнаружения нового штамма коронавируса B.1.1.529.

Также стало известно, что в Великобритании было выявлено два случая заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон».

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