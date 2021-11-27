Генсек ООН отметил роль России в урегулировании ситуации в Карабахе

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Генсек ООН Антониу Гутерреш отметил роль России в продолжении переговоров Азербайджана и Армении по поводу ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в комментарии заместителя официального представителя генерального секретаря Фархана Хака.
Генсек ООН отметил роль России в урегулировании ситуации в Карабахе
  • Reuters

«Генеральный секретарь приветствует трёхстороннюю встречу между премьер-министром Армении, президентом Азербайджана и президентом Российской Федерации 26 ноября и принимает к сведению их совместное заявление», — приводит РИА Новости его слова.

Хак уточнил, что Гутерреш отметил роль России в продолжении контактов и диалоге между Баку и Ереваном.

26 ноября сообщалось, что трёхсторонние переговоры российского президента Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи завершились.

Путин назвал конструктивной прошедшую встречу.

В свою очередь, Пашинян назвал завершившиеся переговоры позитивными, а Алиев отметил искренность состоявшейся беседы.

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