Ульянов высказался о ситуации с AUKUS

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) высказался о ситуации с AUKUS. Его заявление опубликовано на сайте российского МИД.

«Рассчитываем, что в конечном счёте здравый смысл возобладает и по окончании 18 месяцев, которые участники AUKUS сами себе отвели на дополнительную проработку, они придут к выводу о необходимости свернуть реализацию проекта по атомным подводным лодкам с учётом мнения международного сообщества», — заявил Ульянов.

По его словам, «необходимо обеспечить максимальную транспарентность и подотчётность».

«Государства-члены имеют право получать полную картину происходящего», — добавил дипломат.

16 сентября Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.

Посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков заявил, что партнёрство AUKUS «может создавать потенциальные риски дестабилизации ситуации в сфере международной и региональной безопасности».