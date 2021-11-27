Ульянов высказался о ситуации с AUKUS
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«Рассчитываем, что в конечном счёте здравый смысл возобладает и по окончании 18 месяцев, которые участники AUKUS сами себе отвели на дополнительную проработку, они придут к выводу о необходимости свернуть реализацию проекта по атомным подводным лодкам с учётом мнения международного сообщества», — заявил Ульянов.
По его словам, «необходимо обеспечить максимальную транспарентность и подотчётность».
«Государства-члены имеют право получать полную картину происходящего», — добавил дипломат.
16 сентября Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.
Посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков заявил, что партнёрство AUKUS «может создавать потенциальные риски дестабилизации ситуации в сфере международной и региональной безопасности».