ABC News: в ДТП с автобусом в Мексике погибли 19 человек

В результате аварии в центральной Мексике погибли 19 человек, ещё 32 пассажира туристического автобуса получили ранения.

Как сообщает ABC News со ссылкой на данные Минздрава, в числе пострадавших были несколько женщин и детей.

ДТП произошло на шоссе в Джокисинго, штат Мехико — у туристического автобуса компании Turismo Tejeda отказали тормоза и он врезался в здание. Транспортное средство перевозило людей в Сантуарио-дель-Сеньор-де-Чальма, к месту христианского паломничества.

Ранее сообщалось, что в результате наезда автомобиля на толпу на праздничном параде в американском городе Уокеша в штате Висконсин шесть человек погибли и более 40 пострадали.

В наезде подозревается 39-летний Даррел Брукс, его привлекают за убийство пяти человек, по каждому обвинению грозит срок до пожизненного заключения.