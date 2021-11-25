AP: шестой жертвой наезда автомобиля на толпу в Висконсине стал ребёнок

Восьмилетний мальчик стал шестой жертвой в результате наезда внедорожника на людей во время рождественского парада в городе Уокешо в американском штате Висконсин. Об этом информирует Associated Press.

Отмечается, что мальчик получил серьёзные травмы и скончался в больнице.

Уточняется, что на праздничном параде он был со своим 12-летним братом, который тоже пострадал от наезда автомобиля, но был благополучно выписан из госпиталя.

Ранее сообщалось, что в результате наезда автомобиля на толпу на праздничном параде в американском городе Уокеша в штате Висконсин пять человек погибли и более 40 пострадали.

В наезде на толпу подозревается 39-летний Даррел Брукс, его привлекают за убийство пятерых человек, по каждому обвинению грозит срок до пожизненного заключения.