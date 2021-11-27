Власти Венесуэлы выразили соболезнования в связи с трагедией в Кузбассе

Правительство Венесуэлы выразило соболезнования российскому народу в связи с пожаром на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

«В связи с этой ужасной трагедией боливарианское правительство выражает солидарность и соболезнования родственникам и друзьям погибших шахтёров и спасателей, желает покоя их душам, а также утешения и сил их близким», — приводит РИА Новости заявление МИД страны.

В документе отмечается, что власти Венесуэлы «глубоко опечалены» случившимся и хотят выразить поддержку всему народу России и правительству.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям сделать всё необходимое, чтобы поддержать пострадавших.