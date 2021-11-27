Власти Венесуэлы выразили соболезнования в связи с трагедией в Кузбассе

Короткая ссылка
Правительство Венесуэлы выразило соболезнования российскому народу в связи с пожаром на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

«В связи с этой ужасной трагедией боливарианское правительство выражает солидарность и соболезнования родственникам и друзьям погибших шахтёров и спасателей, желает покоя их душам, а также утешения и сил их близким», — приводит РИА Новости заявление МИД страны.

В документе отмечается, что власти Венесуэлы «глубоко опечалены» случившимся  и хотят выразить поддержку всему народу России и правительству.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям сделать всё необходимое, чтобы поддержать пострадавших.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить