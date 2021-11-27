Австралия не ответила на вопросы МАГАТЭ по спорному пакту AUKUS

В Австралии не смогли дать ответов на вопросы о планах реализации партнёрства Вашингтона, Лондона и Канберры в сфере безопасности AUKUS на Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) .

Об этом заявили постпреды КНР и России при международных организациях в Вене Ван Цюнь и Михаил Ульянов.

«Мы должны выяснить, относится ли AUKUS к ядерному оружию, происходит ли передача ядерных материалов и материалов ядерного оружия неядерному государству», — приводит слова китайского постпреда ТАСС.

Он отметил, что в случае передачи ядерных материалов неядерному государству это будет нарушением Договора о нераспространении ядерного вооружения.

Ульянов добавил, что Россия и Китай хотят понять природу партнёрства между странами в рамках AUKUS.

«Мы хотим лучше понять, о чём идет речь... Невозможно делать выводы или давать оценку без дополнительной информации», — сказал он.

Ранее власти Австралии подписали первый договор с США и Великобританией в рамках союза AUKUS об обмене конфиденциальной информацией по ядерным подводным лодкам.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай весьма обеспокоен подписанием США, Великобританией и Австралией соглашения об обмене конфиденциальной информацией по атомным подлодкам (АПЛ) в рамках AUKUS.