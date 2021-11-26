Польский солдат госпитализирован после столкновений с мигрантами на границе
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«В результате этих действий пострадал солдат Войска польского. Его ударили камнем в голову. Он был госпитализирован», — цитирует Михальскую РИА Новости.
По её словам, минувшей ночью в районе населённого пункта Черемха группа из 200 мигрантов предприняла попытку штурма польской границы.
Ранее в Пограничной страже Польши заявили, что в случае необходимости сотрудники ведомства без колебаний применят оружие.
16 ноября польские пограничники применили водомёты против мигрантов.