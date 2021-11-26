Польский солдат госпитализирован после столкновений с мигрантами на границе

Короткая ссылка
Польский солдат был ранен в ходе столкновений с мигрантами на границе с Белоруссией. Об этом сообщила официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.
Польский солдат госпитализирован после столкновений с мигрантами на границе
  • Reuters

«В результате этих действий пострадал солдат Войска польского. Его ударили камнем в голову. Он был госпитализирован», — цитирует Михальскую РИА Новости.

По её словам, минувшей ночью в районе населённого пункта Черемха группа из 200 мигрантов предприняла попытку штурма польской границы.

Ранее в Пограничной страже Польши заявили, что в случае необходимости сотрудники ведомства без колебаний применят оружие.

16 ноября польские пограничники применили водомёты против мигрантов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить