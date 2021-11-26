Польский солдат госпитализирован после столкновений с мигрантами на границе

Польский солдат был ранен в ходе столкновений с мигрантами на границе с Белоруссией. Об этом сообщила официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.

Reuters

«В результате этих действий пострадал солдат Войска польского. Его ударили камнем в голову. Он был госпитализирован», — цитирует Михальскую РИА Новости. По её словам, минувшей ночью в районе населённого пункта Черемха группа из 200 мигрантов предприняла попытку штурма польской границы. Ранее в Пограничной страже Польши заявили, что в случае необходимости сотрудники ведомства без колебаний применят оружие. 16 ноября польские пограничники применили водомёты против мигрантов.