Китай сделал представление США в связи с визитом конгрессменов на Тайвань

Китайские власти сделали представление правительству США в связи с визитом делегации американских конгрессменов на Тайвань. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Это серьёзная ошибка и неверный сигнал в поддержку тайваньских сепаратистов, в связи с чем мы выражаем крайнее недовольство и решительный протест. Мы уже сделали США серьёзное представление по данному поводу», — приводит ТАСС слова Лицзяня.

Он подчеркнул, что прошедший визит американцев на Тайвань нарушает принцип «одного Китая».

Ранее официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что власти Китая не намерены идти на компромиссы по тайваньскому вопросу.

В свою очередь, президент США Джо Байден по итогам саммита с председателем Китая Си Цзиньпином заявил о достижении прогресса в диалоге по Тайваню.