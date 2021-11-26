Китай сделал представление США в связи с визитом конгрессменов на Тайвань

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Китайские власти сделали представление правительству США в связи с визитом делегации американских конгрессменов на Тайвань. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Китай сделал представление США в связи с визитом конгрессменов на Тайвань
  • Pixabay

«Это серьёзная ошибка и неверный сигнал в поддержку тайваньских сепаратистов, в связи с чем мы выражаем крайнее недовольство и решительный протест. Мы уже сделали США серьёзное представление по данному поводу», — приводит ТАСС слова Лицзяня.

Он подчеркнул, что прошедший визит американцев на Тайвань нарушает принцип «одного Китая».

Ранее официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что власти Китая не намерены идти на компромиссы по тайваньскому вопросу.

В свою очередь, президент США Джо Байден по итогам саммита с председателем Китая Си Цзиньпином заявил о достижении прогресса в диалоге по Тайваню.

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