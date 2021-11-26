Италия запретила въезд в страну для граждан из семи стран Африки из-за нового штамма

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал распоряжение о запрете на въезд в страну для граждан, находившихся в ЮАР, Лесото, Ботсване, Зимбабве, Мозамбике, Намибии и Эсватини в течение последних 14 дней.

«Я подписал новое распоряжение о запрете на въезд в страну тех, кто в последние 14 дней пребывал в ЮАР, Лесото, Ботсване, Зимбабве, Мозамбике, Намибии, Королевстве Эсватини», — написал Сперанца в Facebook.

В настоящее время итальянские учёные работают над изучением нового штамма B.1.1.529, отметил он.

Великобритания с 26 ноября временно отменяет авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини из-за обнаружения нового штамма коронавируса.

Также глава ЕС Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия рассмотрит вариант приостановки авиасообщения с Южной Африкой из-за нового штамма.