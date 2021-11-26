Депутат Чепа поддержал призыв AmCham к США признать сертификаты вакцинации «Спутником V»

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Анастасия Румянцева
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Американская торговая палата (AmCham) обратилась к властям США с просьбой признать сертификаты вакцинации «Спутником V».
Депутат Чепа поддержал призыв AmCham к США признать сертификаты вакцинации «Спутником V»
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«Я считаю, что эта проблема не может решаться в отдельно взятой стране. Эта проблема, которая обрушилась на весь мир и во многом изменила жизнь людей во всём мире, хотя многие это чувствуют, но не очень понимают. Борьба с пандемией, с мутацией этого вируса — это серьёзная и важная тема, и то, как выстроится борьба, — это залог будущего», — подчеркнул Чепа.

По мнению депутата, тот факт, что во многих странах разработаны свои вакцины, — «это очень хорошо».

«К сожалению, сегодня во многих странах люди сильно недовакцинированы, поэтому производство вакцин и их признание очень важны для дальнейшей нормальной жизни людей во всём мире. Задача ВОЗ — как можно интенсивнее вести в этом направлении работы. И взаимное признание вакцин очень важно. И здесь учёные во всём мире должны более тесно работать», — заключил парламентарий.

Кроме того, он расценил предложение Американской торговой палаты как «очень правильное и позитивное», отметив, что его надо поддержать.

Как ранее сообщила газета «Известия» со ссылкой на президента Американской торговой палаты Алексиса Родзянко, организация обратилась к властям США с просьбой признать сертификаты вакцинации «Спутником V».

Он отметил, что на данный момент для въезда в США необходима виза и прививка одобренной ВОЗ вакциной.

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